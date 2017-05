Snívate čiernobielo alebo farebne? Vedci zistili, ako to zmeniť

Sny sú aj v dnešnej dobe niečím, čo je iba veľmi ťažké merať a skúmať. Vo výskumoch sa vedeckí pracovníci zvyčajne musia spoliehať na to, čo im respondenti povedia o svojich snoch, pričom tieto odpovede môžu byť rôznymi spôsobmi nepresné a nekorektné. Bežný človek nevie povedať, či sa mu niečo naozaj snívalo alebo si to len domyslel po zobudení. Častokrát nevie ani to, či sa mu sny snívajú z vlastného pohľadu alebo z pohľadu inej osoby, nevie si spomenúť na farby alebo či sa mu vôbec zdajú zvuky.





S istotou už ale vieme, že niektorým ľuďom sa skrátka nesníva farebne. Pre ostatných, ktorí snívajú vo farbe, je to skoro nepochopiteľné. A naopak, tí, ktorí snívajú čiernobielo, si asi ani nevedia predstaviť sen s farbami. Na internete sa občas píše, že farebne vedia snívať iba kreatívni ľudia, umelci, ale ťažko tomu dôverovať.

Zaujímavá odborná diskusia

v auguste a septembri 2016: zatiaľ, čo niektorí sa prikláňali k názoru, že všetci snívame čiernobielo a až potom si niektorí ľudia do spomienok pridajú farby, iní na čele s klinickou psychologičkou Brunou Moraesovou tvrdili, že je princíp presne opačný: snívame farebne, ale niektorí na tieto farby potom zabudnú a myslia si, že bol sen čiernobiely.

Farebné sny na počkanie

Skôr je to celkovom nastavení mozgu a, prekvapivo, o rádiofrekvencii, zistili onkologickí lekári v austrálskom Sydney. Iba náhodou sa im podarilo pri istom 59-ročnom Austrálčanovi vyvolať farebné sny,

. Vraj predtým ani nevedel, že sa dá snívať inak ako čiernobielo.

Podľa zistení North Coast Cancer Institute a University of Sydnes sa u pacienta vyvinulo farebné snívanie po tom, čo podstupoval týždňovú rádioterapiu kvôli rakovine oka. Cielené pôsobenie určitou frekvenciou ovplyvnilo niečo v mozgu natoľko, že ten spustil farebné a podľa slov pacienta živšie sny. Lekári nezistili, čo za mechanizmus sa to v mozgu pacienta spustil a prečo sa rádioterapia prejavila týmto spôsobom.

Starší pán trpiaci na rakovinu oka ešte niekoľko dní po rádioterapii vedel snívať vo farbe,

. Je teda zrejmé, že to bola

, ktorej jeho mozog (pravdepodobne) nebol schopný samostatne.

Názory odborníkov sa rokmi menili

Podľa

od Evy Murzynovej, psychologičky zo škótskej University of Dundee, iba 12 percent z ľudí obsiahnutých vo výskume snívalo výlučne v čiernej a bielej.

Naopak, uprostred 20. storočia sa predpokladalo, že väčšina ľudí sníva čiernobielo a farebné sny sú výhodou vyvolených. Tento predpoklad vládol aj vďaka štúdiám z rokov 1942 a 1952, ktorých výsledok hral v prospech čiernobielych snov. Výsledky prvej štúdie hovorili o 29 a druhej iba o 15 percentách „farebných spáčoch“ spomedzi skúmaných ľudí.

Potom však prišiel rok 1962 a dôslednejší výskum

, ktorý paradoxne uviedol, že farby existovali až v 82,7 percentách všetkých snov. Tieto výskumy poukázali na fenomén, ktorý ovplyvňoval sny ľudí v minulosti. Tým fenoménom bol

.

Do 60. rokov sa väčšina ľudí stretávala s výhradne čiernobielymi filmami, čo veľmi zásadným spôsobom ovplyvňovalo aj to, ako snívali svoje sny. Aktuálny výskum od vyššie uvedenej Evy Murzynovej dokonca zistil, že respondenti vo veku do 25 väčšinou ani nemali skúsenosť s čiernobielymi snami. Môže byť teda celkom prijateľné tvrdiť, že starší ľudia, ktorí si ešte v detstve a mladosti vybudovali tendenciu snívať čiernobielo, nachádzajú príčinu v televízii.

Máte ružové sny?

Zvyčajne sa na to ľudí nepýtame, ale možno je teraz ten správny čas. Snívate farebne alebo čiernobielo? A vaši známi? Možno vás ich odpovede prekvapia.

Pre príklad uvádzam, že ja snívam farebne a pred písaním tohto článku by ma ani nenapadlo, že by niekto mohol snívať výlučne čiernobielo. Nepatrím pritom do skupiny „do 25 rokov“, ktorú uvádzala vyššie spomenutá štúdia. Som preto kreatívny umelec alebo celkom priemerný spáč, rovnako ako väčšina kolegov a priateľov?

