Snoubordistka Medlová postúpila v Laaxe do semifinále slopestyle

Na snímke reprezentantka v snoubordových disciplínach Klaudia Medlová. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Kvalifikácia slopestyle - výsledky:



1. skupina: 1. Anna Gasserová (Rak.) 93,00, 2. Jamie Andersonová (USA) 90,50, 3. Enni Rukajärviová (Fín.) 85,00, 4. Klaudia MEDLOVÁ (SR) 79,00, 5. Hailey Langlandová (USA) 70,75, 6. Juka Fudžimoriová (Jap.) 66,50 - postup do semifinále



2. skupina: 1. Julia Marinová (USA) 79,75, 2. Asami Hironová (Jap.) 72,50, 3. Karly Shorrová (USA) 72,00, 4. Lucile Lefevreová (Fr.) 70,00, 5. Šárka Pančochová (ČR) 68,50, 6. Isabel Derungsová (Švajč.) 65,50 - postup do semifinále

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Laax 17. januára (TASR) - Slovenská snoubordistka Klaudia Medlová postúpila na podujatí Svetového pohára vo švajčiarskom Laaxe do semifinále slopestyle. Zverenka trénera Mareka Hliničana obsadila v utorkovej kvalifikácii 4. miesto v rámci svojej 25-člennej skupiny.Za prvú jazdu dostala od rozhodcov známku 79,00, za druhú iba 12,00, no do hodnotenia sa každej pretekárke započítaval lepší výkon. Do stredajšieho semifinále postúpilo dvanásť najlepších snoubordistiek z eliminácie, Top 6 z oboch skupín.Medlová počas tejto zimy už dvakrát skončila na "pódiu" v rámci seriálu SP. V decembri v Copper Mountain a rovnako pred desiatimi dňami v Moskve obsadila 3. priečku v Big Air, jej druhej preferovanej disciplíne. V Laaxe absolvuje prvé preteky slopestyle v prebiehajúcej sezóne. V oboch freestyleových disciplínach má 23-ročná Liptáčka veľmi solídne vyhliadky vybojovať si miestenku na ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu.