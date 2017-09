Snoubordistka Medlová sa teší na návrat, formu ladí smerom k ZOH 2018

Na snímke reprezentantka v snoubordových disciplínach Klaudia Medlová. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava/Liptovský Mikuláš 1. septembra (TASR) - Slovenská snoubordistka Klaudia Medlová vstúpi do novej sezóny Svetového pohára FIS už počas nasledujúceho víkendu. V novozélandskom stredisku Cardrona ju čakajú preteky v slopestyle, najskôr kvalifikácia (nedeľa 3. septembra, 00.00 - 01.00 h SELČ) a v prípade úspechu aj finálová účasť (pondelok 4. septembra, 02.30 - 04.10 h SELČ). V mužskej súťaži bude mať Slovensko zastúpenie v osobe 16-ročného supertalentu Samuela Jaroša.Do olympijskej sezóny vstupuje Medlová s veľkou chuťou a novým trénerom - Mareka Hliničana nahradil Matej Matys.povedala pre TASR Medlová.Dvadsaťtriročná špecialistka na freestyleové disciplíny má solídne vyhliadky prebojovať sa na ZOH 2018 do Pjongčangu v slopestyle i Big Air.dodala pre TASR Medlová. Po návrate z Nového Zélandu bude týždeň v Bratislave posilňovať svalové partie gymnastikou a na trampolínach. Následne absolvuje tréningy v rakúskom Stubai, potom už sa naplno rozkrúti súťažný kolotoč.Medlová si v kariére SP pripísala šesť pódiových umiestnení (1x 2. miesto, 5x 3. miesto). Na MS 2015 v rakúskom Kreischbergu vybojovala pre Slovensko bronzovú medailu a prvýkrát na seba výraznejšie upriamila pozornosť. Minulú sezónu negatívne poznačilo zranenie chrupavky v oblasti rebier, ktoré utrpela koncom januára na prestížnom pozývacom podujatí X Games. Do marcových MS v španielskej Sierra Nevade sa síce rodáčka z Liptovského Mikuláša stihla zotaviť, ale priamo v ich dejisku si pri tréningu slopestyle rozbila spodnú peru a do tejto disciplíny nezasiahla. O pár dní to vyskúšala v Big Air, ale limitovaná čerstvým i starším zranením obsadila až 24. priečku.