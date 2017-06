Snoubordistku Medlovú povedie nový tréner Matej Matys

Slovenská snoubordistka Klaudia Medlová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. júna (TASR) - Slovenskú snoubordistku Klaudiu Medlovú povedie v nasledujúcej sezóne s prívlastkom "olympijská" nový tréner. Po jej doterajšom dlhoročnom koučovi Marekovi Hliničanovi prevezme kompetencie Matej Matys.povedal pre TASR Hliničan, ktorý sa chce aktívne venovať práci v predsedníctve Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA).Dvadsaťtriročná Medlová má solídne vyhliadky prebojovať sa na ZOH 2018 do kórejského Pjongčangu v oboch freestyleových disciplínach - slopestyle a Big Air. Pred štartom novej sezóny má v pláne absolvovať sústredenie v Austrálii, do seriálu Svetového pohára by mala vstúpiť pretekmi v slopestyle v novozélandskej Cardrone (3.-4. septembra).dodal pre TASR Hliničan.Medlová počas svojej kariéry zaznamenala v rámci SP šesť pódiových umiestnení (1x 2. miesto, 5x 3. miesto). Na MS 2015 v rakúskom Kreischbergu vybojovala pre Slovensko bronzovú medailu a prvýkrát na seba výraznejšie upriamila pozornosť. Minulú sezónu negatívne poznačilo zranenie chrupavky v oblasti rebier, ktoré utrpela koncom januára na prestížnom pozývacom podujatí X Games. Do marcových MS v španielskej Sierra Nevade sa síce rodáčka z Liptovského Mikuláša stihla zotaviť, ale priamo v ich dejisku si pri tréningu slopestyle rozbila spodnú peru a do tejto disciplíny nezasiahla. O pár dní to vyskúšala v Big Air, ale limitovaná čerstvým i starším zranením obsadila až 24. priečku.