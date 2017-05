Snowden: Útoky na falošné správy sú ohrozením demokracie.

Edward Snowden, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lisabon 31. mája (TASR) - Demokraciu a politickú legitímnosť čoraz väčšmi ohrozujú útoky nači slobodu slova zo strany politikov, ako je americký prezident Donald Trump. Účastníkom konferencie v portugalskom Estorile to v utorok prostredníctvom videomostu povedal bývalý pracovník americkej Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA) Edward Snowden.povedal z Moskvy Snowden, ktorého citovala agentúra Reuters.Svet stojí nadodal Snowden a varoval, že smer, ktorým sa v súčasnosti uberá, jeSnowden sa stal známym v roku 2013 vďaka vyzradeniu podrobností o dovtedy utajovaných sledovacích programoch NSA. Následne požiadal o azyl v Rusku, keďže v prípade návratu do Spojených štátov by čelil stíhaniu. Mnohí ľudskoprávni aktivisti ho však považujú za hrdinu. Podujatie Estoril Conferences, ktoré sa tento týždeň koná v Portugalsku, je venované ľudským právam a migrácii.