SNS a D. Čaplovič: Navrhujú zvýšiť príspevky národným osloboditeľom

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. mája (TASR) - Účastníkom národného boja za oslobodenie či vdovám a vdovcom po týchto osobách by sa mali zvýšiť dávky sociálneho zabezpečenia. Tvrdí to koaličná SNS spolu s poslancom Dušanom Čaplovičom zo Smeru-SD, do parlamentu predložili návrh novely zákona, ktorá to má umožniť.Jaroslav Paška, Tibor Bernaťák, Anton Hrnko (všetci SNS) a Čaplovič chcú od novembra tohto roka zvýšiť príspevky osloboditeľom za národ i vdovám a vdovcom mesačne o polovicu. Mesačný príspevok k dôchodku osloboditeľov navrhujú zvýšiť na 40 eur mesačne, vdovám a vdovcom na 20 eur, píše sa v dôvodovej správe k novele zákona.Od roku 2019 by malo dôjsť k ďalšiemu zvýšeniu. Príspevok k dôchodku by mal účastníkom národného boja za oslobodenie stúpnuť na 70 eur mesačne, vdovám a vdovcom na 35 eur.