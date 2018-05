SNS a Sme rodina si navzájom vyčítajú mafiánske prepojenia

Na archívnej snímke poslanci NR SR. Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Bratislava 9. mája (TASR) - Sme rodina je mafiánsko-policajná strana, hovorí predseda SNS a parlamentu Andrej Danko, ktorý pripomína, že strana vznikla neštandardne - kúpou. Tomu chce zabrániť zákonom, ktorý avizuje už mesiace, no dosiaľ ho nepredstavil. Hnutie Borisa Kollára sa bráni. SNS podľa neho útočí preto, že má kollárovcov v zuboch a bojí sa únikov informácií o kauzách a nákupoch národniarov.Ostrú výmenu názorov v pléne spustil návrh Antona Hrnka (SNS) odvolať poslankyňu Petru Krištúfkovú (Sme rodina) z Osobitného kontrolného výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Dôvodom sú jej niekdajšie kontakty s mafiánmi a obava z jej ovplyvniteľnosti či vydierateľnosti.Sme rodina aj zvyšok opozície vidia za návrhom SNS účelovosť a snahu prekryť vlastné kauzy a netransparentné nákupy.doplnil Peter Pčolinský zo Sme rodina.Šéfovi SNS a NR SR vyčíta útoky na Krištúfkovú.povedal Pčolinský.Viacerí koaliční partneri mu podľa jeho slov povedali, že návrh na odvolanie Krištúfkovej jedoplnil Pčolinský, podľa ktorého je Dankov problém jeho ego.reagoval Danko a pripomenul, že Kollár pri zakladaní stranu kúpil. Opäť avizoval zákon o politických stranách. Ten by mal upraviť fungovanie politických strán, nastaviť limity na počet členov a tiež riešiť situáciu s kupovaním politických strán.Pčolinskému odkázal, že by v parlamente nesedel, keby jeho brat nebol policajt, ktorý mal pomáhať "ošetriť niektoré veci".hovoril ďalej Danko a pripomínal aj poslaneckú imunitu.V súvislosti s návrhom na odvolanie Krištúfkovej z výboru doplnil, že dôvodom nie sú staré veci, ale že je tu vážna obava, že ju vie niekto ovplyvňovať a vydierať.reagoval Boris Kollár, ktorý za útokom SNS na Sme rodina vidí pomstu za to, že hnutie žiada zverejnenie informácií o nákupoch na ministerstve obrany.podotkol a poukázal na kauzy SNS.