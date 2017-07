SNS chce chrániť kvalitu vody, považuje ju za vzácne dedičstvo

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. júla (TASR) - Koaličná Slovenská národná strana (SNS) prichádza s myšlienkou ochrany kvality pitnej vody, považuje ju za "vzácne dedičstvo od našich predkov". Strana sa plánuje zaoberať vodným hospodárstvom, chcela by napríklad zvýšiť podiel obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou.Podľa SNS by sa to dalo rekonštrukciou prítokov vody či stokovej siete.informovala v stanovisku hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová. Svoje bližšie zámery či náklady strana zatiaľ nekonkretizovala.SNS sa v oblasti agrorezortu výraznejšie angažovala napríklad v oblasti ústavnej ochrany pôdy.