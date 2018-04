SNS chce diskutovať o znížení DPH v turizme na 10 percent

Na archívnej snímke predseda NR SR Andrej Danko. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 18. apríla (TASR) - Vládna Slovenská národná strana (SNS) chce diskutovať so svojimi koaličnými partnermi o zníženej 10-% dani z pridanej hodnoty (DPH) na ubytovacie služby či o cestovných šekoch pre zamestnancov. Informovala o tom vo svojom stredajšom stanovisku.Takmer všetky štáty v Európskej únii už totiž podľa národniarov podobné nástroje podpory domáceho cestovného ruchu majú. Zníženú DPH na ubytovacie služby napríklad podľa nich dlhodobo využívajú aj susedné štáty ako Rakúsko, Maďarsko, Česká republika či Poľsko.opísal predseda strany Andrej Danko.Zníženie DPH v turizme je podľa SNS funkčným nástrojom podpory domácej ekonomiky, ktorý má výhody a rýchle výsledky. Podporí sa tak rozvoj v mikroregiónoch, zvýši sa zamestnanosť, bude to systémová a cielená podpora domáceho cestovného ruchu aj kúpeľníctva.Pri cestovných šekoch sa chce vládna strana inšpirovať modelom stravných lístkov. Do Zákonníka práce chce presadiť možnosť cestovného šeku v hodnote 500 eur, prípadne do výšky minimálnej mzdy.dodal Danko. Všetky krajiny, ktoré takéto opatrenia zaviedli, z nich podľa SNS profitujú.