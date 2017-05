SNS chce sprísniť prechodný pobyt stredoškolákom z tretích krajín

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. mája (TASR) - Podmienky pre udeľovanie prechodného pobytu na účel štúdia u stredoškolákov z tretích krajín by sa mali sprísniť. Navrhujú to poslanci Národnej rady SR z SNS Eva Smolíková, Magdaléna Kuciaňová, Jaroslav Paška, Tibor Bernaťák v novele zákona o pobyte cudzincov.Národniari chcú podmieňovať udelenie prechodného pobytu na účel štúdia u žiakov stredných škôl, ktorí sú občanmi tretích krajín, ich vekom. Pokiaľ by išlo o žiaka dennej formy stredoškolského štúdia, prechodný pobyt by mohol dostať v prípade, že má menej ako 18 rokov. Žiak nadstavbového, kvalifikačného, špecializovaného alebo vyššieho odborného štúdia by mohol získať prechodný pobyt, pokiaľ má do 20 rokov.Poslanci tiež navrhujú, aby na získanie prechodného pobytu už nestačilo samotné štúdium na jazykovej škole na Slovensku. "zdôrazňuje SNS.Zmeny by mali podľa Smolíkovej zabrániť zneužívaniu povolenia prechodného pobytu dospelými osobami aj na iné účely, ktoré súvisia napr. s nelegálnou prácou alebo s migráciou štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko.dodávajú poslanci SNS.