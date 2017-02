SNS chce zabrániť špekulatívnemu výkupu pôdy ústavnou zmenou

Tibor Bernaťák, archívne foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. februára (TASR) - Koaličná SNS chce zabrániť špekulatívnemu výkupu slovenskej pôdy ústavnou formou. Dosiahnuť to chce zmenou ústavného zákona, ktorý v úvode štvrtého rokovacieho dňa 12. schôdze Národnej rady (NR) SR predstavila poslankyňa Eva Antošová.Pre SNS je podľa jedného z predkladateľov Tibora Bernaťáka ochrana pôdy prioritnou témou.zdôraznil Bernaťák.Za špekulatívny výkup poľnohospodárskej pôdy je podľa neho potrebné považovať jej výkup, s cieľom nevyužívať poľnohospodársku pôdu na účely poľnohospodárstva. V budúcnosti tak Slovensku hrozí, že bude ohrozená potravinová bezpečnosť štátu a v neposlednom rade by mal špekulatívny výkup poľnohospodárskej pôdy za následok ohrozenie postavenia domácich poľnohospodárov, ktorí sa v súčasnosti nemôžu finančne rovnať s poľnohospodármi na spoločnom európskom trhu.Podľa Antošovej považuje SNS pôdu za národné bohatstvo, ktoré je nenahraditeľné, nedá sa vyrobiť a v živote človeka má pôda podobne ako voda nezastupiteľný význam.poznamenal.Výsledkom je podľa jej slov zakotvenie definície, že pôda je, a to priamo v článku 44 v Ústave SR.podčiarkla.Podľa Jaroslava Pašku (SNS) v poslednom období po svete veľké množstvá pôdy kupujú čínske, americké, nemecké a francúzske spoločnosti. Štát sa musí postarať, aby neprišlo k takému rozpredaju pôdy, ktorý poškodí občanov SR.upozornil Paška.Po zmene v Ústave SR by sa podľa neho mali prijať zákony, ktoré by spresňovali procedúru nakladania s pôdou, či už obchodnými spoločnosťami alebo roľníkmi hospodáriacimi na pôde.doplnil Paška. Priznal, že koalícia nemá na zmenu potrebnú ústavnú väčšinu, a preto bude musieť rokovať aj s politickými stranami z opozície.myslí si Paška.uviedol v reakcii na SNS tlačový odbor strany Smer-SD.