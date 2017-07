SNS členstvo Turecka v EÚ nepodporí, A. Danko by ho potrestal

Predseda SNS Andrej Danko, archívne foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. júla (TASR) - Útokmi na novinárov a ich postavením pred súd Turecko podľa národniarov dokazuje, že nepatrí do Európskej únie (EÚ). SNS potvrdila, že jeho členstvo nepodporí.povedal predseda parlamentu a líder SNS Andrej Danko.Podľa jeho slov sa sústavné porušovanie ľudských práv v Turecku ignoruje.uviedol Danko. Pripomína tiež, že aj významní politici EÚ poukazujú, že v súčasnosti Turecko nespĺňa podmienky na to, aby mohlo byt akceptované a prijaté do EÚ.Krajina sa perzekúciami voči ľuďom podľa národniarov vzďaľuje štandardným demokratickým princípom a hodnotám EÚ, čo má mať negatívny vplyv na vzájomné vzťahy.doplnil Danko.Poslanci Európskeho parlamentu začiatkom mesiaca vyjadrili obavy nad zhoršením situácie v Turecku v oblasti právneho štátu, ochrany ľudských práv, slobody médií a boja proti korupcii a odsúdili tureckým prezidentom opakovane deklarovanú podporu znovuzavedenia trestu smrti. Obnovenie hrdelného trestu by podľa poslancov spochybnilo členstvo Turecka v Rade Európy a viedlo by k okamžitému ukončeniu rokovaní o pristúpení k EÚ.