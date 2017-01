SNS: EÚ musí ukázať, že vydrží, nesmie sa oplatiť odísť z nej

Na snímke predseda SNS Andrej Danko. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Bratislava 17. januára (TASR) - Európska únia musí teraz ukázať, že vydrží. Tým, ktorí svojou politikou presvedčili, že bude lepšie, ak Veľká Británia odíde, treba dokázať, že opak je pravdou, že sa oplatí ostať. Nesmie sa im oplatiť odísť. Uviedla to SNS vo vyjadrení, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Júlia Kollárová v reakcii na dnešné vystúpenie britskej premiérky Theresy Mayovej. Tá predstavila svoj plán odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie.Tzv. brexit bude podľa nej jasný, Británia nemá záujem o čiastočné členstvo v EÚ ani iné riešenie, na základe ktorého by bola "napoly dnu a napoly von".Británia sa po vystúpení z EÚ nebude usilovať o členstvo v jednotnom európskom trhu, aj keď chce dosiahnuť čo najväčší prístup k nemu. Bude s Úniou rokovať o dohode o voľnom obchode a nebude prispievať do rozpočtu EÚ, uviedla Mayová. Podľa vlastných slov vníma s "otvorenou mysľou" možnosť novej dohody o colnej únii.Spojené kráľovstvo nemá podľa Mayovej v úmysle prijať model použitý v prípade iných krajín a nechce si vyberať odrobinky z členstva v EÚ. Ostane "dobrým priateľom a susedom" Európskej únie a jej občania budú v tejto krajine aj po brexite "naďalej vítaní". Británia na druhej strane prevezme kontrolu nad tým, koľko ľudí bude môcť prísť z EÚ na jej územie, no Mayovej vláda chce garantovať práva občanov EÚ v Británii "čo najskôr", ako to bude možné.Na oficiálnych dvojročných rokovaniach o brexite by sa Británia okrem toho mohla snažiť o to, aby proces vystúpenia prebehol postupne, po fázach, čo by zabránilo "ničivému pádu z útesu". Počas tohto procesu Spojené kráľovstvo zaradí európske zákony a smernice do svojej legislatívy, aby sa zaistila kontinuita a zabránilo neistote.Mayová tiež potvrdila, že britský parlament dostane možnosť hlasovať o konečnom riešení procesu brexitu, keď budú rokovania o ňom zavŕšené.