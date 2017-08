SNS: Hnutie OĽaNO-NOVA disponuje tajnými materiálmi z Úradu vlády

Andrej Danko, archívna snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. augusta (TASR) – Slovenská národná strana (SNS) trvá na vyjadrení svojho podpredsedu Jaroslava Pašku, ktorý v utorok (8.8.) povedal, že na pôde Úradu vlády SR sa pripravujú kroky proti národniarom. Vyplýva to z jej reakcie na dnešné vyjadrenia predsedu Mosta-Híd Béla Bugára.uvádza sa v stanovisku, ktoré TASR poskytla riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.doplnila.cituje SNS svojho predsedu Andreja Danka. Podľa strany tak vzniká u niektorých jej členov pocit koordinácie, ktorý sa mal začať od príchodu Erika Tomáša na Úrad vlády SR.Predseda Mosta-Híd Béla Bugár dnes vyzval koaličných partnerov, najmä SNS, na zodpovednosť. Reagoval tak na utorkové (8.8.) vyjadrenia podpredsedu SNS Jaroslava Pašku k dôvodom vládnej krízy. Označil ich za neférové a nepravdivé. Podľa SNS však Paška má plné politické právo hovoriť o svojich názoroch a pocitoch, keď sa ho na ne novinári alebo médiá spýtajú.SNS zároveň vysvetlila, že jej podpredseda bol v utorok na Bôriku, kde sa uskutočnila Koaličná rada preto, že sa zúčastnil na rokovaní Legislatívnej rady vlády SR.vysvetlila strana v reakcii.poznamenal dnes Bugár. Vyzval na zodpovednosť.povedal.uviedlo v reakcii na slová Andreja Danka opozičné hnutie. To zároveň víta, že SNS tieto materiály a prácu Remišovej nespochybňuje.dopĺňa OĽaNO.Lídri koaličných strán sa na stretnutí v utorok zhodli, že problém v koalícii nie je taký vážny a sú odhodlaní v nej pokračovať, alternatíva voči aktuálnej vláde totiž podľa nich neexistuje. Po rokovaní Koaličnej rady to oznámil Bugár, ktorý na brífing prišiel sám a tlmočil stanovisko vládneho trojlístka. Koalícia ešte krízu, ktorá vznikla po vypovedaní koaličnej zmluvy šéfom SNS, neuzavrela. Jej lídri sa opätovne stretnú v piatok.