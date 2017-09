SNS: Na čelo ministerstva školstva sa postaví žena

Na snímke prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška. Foto: TASR - Martin Baumann Na snímke prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 11. septembra (TASR) - No čelo ministerstva školstva sa postaví žena. Potvrdili to podpredsedovia SNS Eva Smolíková a Jaroslav Paška. Meno neprezradili. Podľa Pašku je to však osoba, ktorá je pripravená na reformu školstva.Nie je ale krízovým manažérom. "Nevidíme takú krízu v školstve, aby sme to museli riešiť krízovým manažérom. SNS si stojí za svojím výberom," povedal novinárom Paška, ktorý verí, že premiér Robert Fico (Smer-SD) bude s nomináciou spokojný. Prvý podpredseda SNS tiež nepotvrdil, či nominantka pracuje na ministerstve školstva.Paška tiež potvrdil, že do dodatku koaličnej zmluvy, ktorý majú lídri podpísať dnes, sa dostal dobrovoľný 13. a 14. plat. "Veríme, že od budúceho roka bude realitou u našich zamestnancov," povedal Paška. S týmto opatrením by malo ísť aj opatrenie týkajúce sa skoršieho odchodu do dôchodku pre mamičky. Paška tiež nevylúčil, že časom môže prísť ďalší dodatok, ak si to život vyžiada.