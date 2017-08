SNS: Na dotácie do športu majú prispievať nadnárodné spoločnosti v SR

Na archívnej snímke predseda SNS Andrej Danko. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. augusta (TASR) - Na finančné dotácie do slovenského športu majú prispievať nadnárodné spoločnosti pôsobiace na Slovensku. Myslí si to SNS, ktorá presadzuje investície do športu.uviedol predseda SNS Andrej Danko.Investície by mali ísť na modernizáciu a rekonštrukciu malých futbalových a hokejových štadiónov. Podporiť by sa mala aj kanoistika či bežecké lyžovanie.doplnila SNS. Danko poukázal, že šport je tiež jedno z lákadiel, ktoré prispieva rozvoju regiónov Slovenska.Podľa vládou schváleného zámeru pôjde do športu 32,5 milióna eur. Finančnými prostriedkami chce ministerstvo školstva podporiť projekty výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu.Peniaze majú ísť hlavne do miest, v ktorých sa v minulosti podpora športu zanedbávala. Napríklad do Košíc, Prešova a Popradu. Viac ako dva milióny eur majú ísť na vybudovanie Kartingového a motoristického centra mládeže. Stavať sa má tiež Športové centrum v bežeckom lyžovaní na Štrbskom Plese.Investovať sa má aj do športovej infraštruktúry národných športových zväzov, konkrétne futbalových ihrísk, ktoré sa využívajú na tréningovú prípravu a zápasovú prax pre mládežnícke družstvá futbalových klubov. Peniaze pôjdu na výstavbu tréningových futbalových ihrísk s umelou trávou aj na obnovu hokejovej infraštruktúry.Finančná dotácia má ďalej pomôcť vytvoriť vhodné podmienky na športovú prípravu reprezentantov a mladej nastupujúcej generácie rýchlostných kanoistov v Stredisku rýchlostnej kanoistiky v Komárne. Zmodernizované majú byť aj športoviská pre organizovanie významných športových podujatí v Prešove, Poprade či Spišskej Novej Vsi.Zo sumy 32,5 milióna eur má ísť necelých päť miliónov na organizáciu významných súťaží konaných na Slovensku v tomto roku, na zabezpečenie prípravy a účasti reprezentantov SR na XXIII. zimných olympijských hrách a XII. zimných paralympijských hrách v Pjongčangu, a tiež na realizáciu národných projektov športu