SNS nepodporí Istanbulský dohovor. Vyzýva, aby SR stiahla podpis

Na snímke predseda Národnej rady SR Andrej Danko počas príhovoru na slávnostnej akadémii pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana (1817–1888), prvého predsedu Slovenskej národnej rady v Bratislave 15. mája 2017. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. júla (TASR) – Slovenská národná strana (SNS) nepodporí Istanbulský dohovor. Uviedla to vo svojej dnešnej tlačovej správe. Ubližovanie ľudom v akejkoľvek podobe je podľa nej neprípustné a odsúdeniahodné. Na druhej strane, podsúvať spolu s touto témou rodovú ideológiu je absolútne neprijateľné, skonštatovala.Predseda SNS Andrej Danko na margo Istanbulského dohovoru, ktorý sa týka predchádzania násiliu voči ženám a domácemu násiliu uviedol, že presadzuje ideológiu, ktorá tvrdí, že pohlavie môžem mať opačné ako rod.zdôraznil Danko, ktorý podľa jeho slov nikdy nebude súhlasiť s experimentmi na deťoch.doplnil.Cieľom Istanbulského dohovoru je odstraňovať tradície založené na stereotypných rolách mužov a žien. Podľa predsedu SNS však stereotyp nemusí byť vždy niečo zlé. Pripomenul, že aj slovenské ľudové tradície, veľkonočné zvyky či ľudové tance sú založené na stereotypných rolách mužov a žien a spolutvoria naše národné bohatstvo a národnú identitu.vyhlásil Danko s tým, že nerozumie, prečo by sa mali deti na všetkých stupňoch škôl učiť tzv. nestereotypným rolám.vysvetlil.SNS podľa jej vyhlásenia nebude ignorovať, že viac ako 105 inštitúcií a organizácií žiadalo neschváliť v Národnej rade SR Istanbulský dohovor a vyzývalo na celospoločenskú diskusiu. Dohovor neumožňuje, aby ho Slovenská republika prijala s výhradami voči rodovej ideológii.povedal Danko.SNS vidí riešenie násilia v zákone o obetiach trestných činov, ktorý nebude diskriminovať obete násilia na základe motívov páchateľa, ako sa píše v Istanbulskom dohovore a prijmú sa všetky rozumné, účinné a preventívne opatrenia na zabránenie ubližovania.zdôraznil na záver predseda SNS.Ministerstvo spravodlivosti v stredu (12.7.) oznámilo, že navrhlo, aby bol proces ratifikácie Istanbulského dohovoru nateraz odložený. Takýto návrh predložilo v utorok (11.7.) do medzirezortného pripomienkového konania. Rezort je presvedčený, že otázka ratifikácie dohovoru aj naďalej vyvoláva principiálne rozpory.Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) uviedla, že v tejto chvíli nevidí, že by mal Dohovor politickú podporu v parlamente. Rovnako vníma, že diskusia, ktorá sa vedie aj v spoločnosti a medzi mimovládnymi organizáciami, zatiaľ názory nezblížila.Dohovor podpísalo v roku 2011 v tureckom Istanbule 44 z 47 krajín Európy. Ide i záväzný právny dokument, ktorý prvýkrát v európskom priestore ustanovuje právne záväzné štandardy na predchádzanie násiliu na ženách a domácemu násiliu. Doteraz ho ratifikovalo 23 z nich, informovalo ministerstvo spravodlivosti. Medzi krajiny, ktoré dohovor podpísali a neratifikovali, patrí napríklad aj Veľká Británia a Nemecko.