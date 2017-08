SNS obviňuje verejnú ochrankyňu práv obviňuje zo zneužitia právomocí

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 18. augusta (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) vyzýva verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú, aby z okna svojho úradu zvesila dúhovú zástavu LGBTI komunity. Zároveň ju v liste národniari žiadajú, abySNS v liste, ktorý ombudsmanke odoslali z kancelárie predsedu SNS Andreja Danka, označuje Patakyovej krok ako zneužívanie právomoci. Národniari žiadajú, aby prestala polarizovať spoločnosť a uskutočnila okamžitú nápravu." uvádza v liste SNS.Ombudsmanka avizovala, že príde osobne podporiť sobotňajší (19.8.) Dúhový Pride v Bratislave, na ktorom by mala vystúpiť aj s príhovorom. Súčasne vyvesila na okno svojho úradu dúhovú zástavu.ovedal Ján Glovičko z Kancelárie verejného ochrancu práv.Potvrdením svojej účasti na sobotňajšom zhromaždení vyvolala Patakyová veľkú nevôľu SNS. Prvého podpredsedu Jaroslava Pašku to rozčúlilo, má to byť podľa neho v rozpore s dohodami v koalícii, ktoré hovoria o neotváraní kontroverzných tém.Reakcia SNS na vyvesenie vlajky súvisí i so žiadosťou, ktorú predseda SNS vyslovil počas skladania sľubu Patakyovej ako nového verejného ochrancu práv. "povedal Danko v príhovore počas ceremoniálu.