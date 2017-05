SNS pôjde do jesenných krajských volieb samostatne

Na snímke predseda SNS Andrej Danko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. mája (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) pôjde do jesenných volieb do vyšších územných celkov samostatne. Rozhodlo o tom stranícke predsedníctvo.V Nitrianskom samosprávnom kraji bude na predsedu kraja kandidovať súčasná podpredsedníčka SNS Eva Smolíková, v Trenčianskom Silvia Siváková Nemcová a v Žilinskom kraji Ján Mikolaj, niekdajší minister školstva.Ďalších kandidátov strana predstaví v júni. Zatiaľ neschválila kandidátov na predsedov Banskobystrického, Košického, Prešovského, Trnavského a Bratislavského kraja.uviedol predseda Andrej Danko.Národniari odmietajú účelovú kandidatúru koalícií v krajoch, a tým "heroizovanie jednotlivcov ako kandidátov do VÚC v samotných regiónoch". Každá politická strana má byť podľa Danka zodpovedná za svoju stranícku politiku.doplnil.SNS zároveň odsudzuje správanie predsedu SaS Richarda Sulíka, ktorý v roku 2010 podľa národniarov "aktívne pomáhal ĽSNS v politickom boji".Národniari vyzývajú Sulíka, aby sa zdržal spolupráce s ĽSNS s cieľom politickej likvidácie SNS.uviedol Danko.