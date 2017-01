SNS pôjde sama do volieb do vyšších územných celkov

Foto: Ilustračné foto: TASR Foto: Ilustračné foto: TASR

Bratislava 11. januára (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) pôjde do tohtoročných volieb do vyšších územných celkov (VÚC) samostatne. TASR to dnes potvrdila hovorkyňa strany Júlia Kollárová s tým, že detaily určí pred voľbami stranícke predsedníctvo.Témou volieb do vyšších územných celkov sa budú na najbližších zasadnutiach zaoberať aj stranícke orgány Smeru-SD. Viac informácií nateraz hovorkyňa Ľubica Končalová neposkytla.Tretia vládna strana Most-Híd sa bude podľa svojho predsedu Bélu Bugára pokúšať o koalície v krajoch, rokovania sú však ešte len na začiatku. Rovnako sa pokúsi postaviť jedného kandidáta na predsedu kraja. Bugár nepovedal kde, vylúčil však Bratislavský.Termín volieb ešte nie je známy, mali by sa konať na jeseň. Posledné regionálne voľby sa konali v novembri 2013. Prvé kolo bolo 9. novembra, niektoré kraje mali aj druhé, a to 23. novembra.Ako bude vyzerať tohtoročné hlasovanie, je zatiaľ otázne. Vládni poslanci sa totiž pokúšajú zmeniť dvojkolovú voľbu predsedu kraja na jednokolovú. Zmena by podľa nich mala priniesť úsporu. Návrh je v druhom čítaní, vláda s ním súhlasí. Parlament o ňom má rozhodovať na schôdzi, ktorá sa má začať 31. januára.