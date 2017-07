SNS:Porušenie stanov nemohlo nastať, ide len o nespokojnosť pár ľudí

Predseda SNS Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 11. júla (TASR) - Vedenie SNS neporušilo stranícke stanovy. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré národniari poskytli v reakcii na medializované informácie, že členovia z Prešovského kraja nie sú spokojní s politikou vedenia a že podľa nich došlo pri výbere kandidáta na predsedu Prešovského kraja k porušeniu základných stanov SNS.píše sa v stanovisku národniarov.Podľa medializovaných informácií je problém v tom, že predsedníctvo SNS zvolilo za kandidáta na predsedu Prešovského kraja vo voľbách do vyšších územných celkov Miroslava Škvareka, ale krajská rada krajského šéfa SNS v Prešove Eduarda Markoviča. Podľa straníkov z Prešovského kraja tým predsedníctvo porušilo stanovy SNS. Napísali preto list ministerstvu vnútra, v ktorom uvádzajú, že predseda SNS Andrej Danko nerešpektuje svojich vlastných členov a koná podľa seba. Informoval o tom denník Nový čas.SNS v stanovisku reaguje tým, že porušenie stanov nemohlo nastať. Zároveň nevidí dôvod verejne riešiť a preberať interné postupy a stanovy strany, ani odôvodňovať rozhodnutia straníckych orgánov na verejnosti.napísala SNS v stanovisku.Národniari tiež poukazujú, že majú svoje stanovy a postupy a že členskú základňu tvorí viac ako 7000 členov.píše sa vo vyjadrení národniarov. Dodávajú, že pokiaľ ktorýkoľvek člen cíti porušenie práv, vie, ako má postupovať v súlade so stanovami.V stanovisku sa ďalej píše, že SNS ako štandardná politická strana má svoje vnútorné postupy, aby takéto situácie vždy vyriešila po svojej straníckej línii.