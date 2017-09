SNS potvrdila pre voľby do VÚC štyroch samostatných kandidátov

Na snímke vľavo kandidátka na župana v Košickom kraji Jarmila Takáčová a predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko počas tlačovej konferencie strany SNS k predstaveniu kandidátov na predsedov do VÚC 7. septembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. septembra (TASR) - Voľby do vyšších územných celkov (VÚC) sú pre nás veľkou prioritou a dôležitou skúškou. Pri oficiálnom predstavení nominantov Slovenskej národnej strany (SNS) v novembrových voľbách do orgánov samosprávnych krajov to dnes uviedol predseda SNS Andrej Danko.oznámil. SNS bude mať štyroch vlastných kandidátov na predsedov samosprávnych krajov a celkovo, v rámci všetkých krajov, 245 uchádzačov o poslancov v krajských zastupiteľstvách - najviac v Prešovskom (57) a Žilinskom kraji (47).Svojich kandidátov na predsedov postavia národniari v Žilinskom, Prešovskom, Košickom a Bratislavskom kraji.zdôraznil Danko.V Žilinskom kraji bude kandidovať bývalý podpredseda vlády a exminister školstva Ján Mikolaj. "Je to človek veľmi zdatný v tom, čo tento kraj najviac potrebuje, a to je infraštruktúra," upozornil Danko.V Prešovskom kraji bude kandidátom SNS na predsedu VÚC primátor Svitu Miroslav Škvarek. Danko ho označil za veľmi schopného človeka v konfrontácii s výzvami stojacimi pred Prešovským krajom – spomenul napríklad zvýšenie zamestnanosti či spolužitie rómskej komunity s majoritou.Nominantom na predsedu VÚC v Bratislavskom kraji je súčasný štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Lukáš Parízek. Danko od neho očakáva, že bude "potrebnou novou krvou pre kraj" a že zúročí svoje skúsenosti v zahraničnopolitickej oblasti. "BSK oveľa viac ako iné kraje potrebuje komunikovať o zahraničnopolitických väzbách, napríklad vo vzťahoch k Bruselu," povedal Danko.V Košickom kraji bude na predsedu VÚC kandidovať Jarmila Tkáčová, ktorá pôsobila aj v Národnej rade SR, avšak za SDKÚ-DS.V Trenčianskom kraji SNS pôjde v koalícii so Smerom-SD a Mostom-Híd. Podporí zotrvanie Jaroslava Bašku (kandiduje s podporou Smer-SD, SNS, Most-Híd a Strana zelených) na poste šéfa VÚC. Podobne bude podporovať súčasného predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Tibora Mikuša (nezávislý).Za špecifickú označil Danko situáciu v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji. To, čo ich spája, je podľa Danka nevyhnutnosť, aby sa politická scéna spojila proti extrémizmu, ĽSNS, a tým, ktoríV Nitrianskom kraji preto bude SNS podporovať súčasného predsedu samosprávneho kraja Milana Belicu (kandiduje s podporou Smer-SD, SNS a Most-Híd). Zároveň národniari vyzvali pravicové strany, aby nedovolili trieštiť hlasy, ktorých dôsledkom môže byť víťazstvo Milana Uhríka, kandidáta ĽSNS.zdôraznil Danko.V Banskobystrickom kraji dáva SNS svojim kandidátom voľnú ruku, no vylučuje podporu súčasného predsedu BBSK.zdôraznil Danko.Voľby do vyšších územných celkov budú v sobotu 4. novembra.