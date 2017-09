SNS predstavila zmeny v brannej výchove na školách

Eva Smolíková Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 12. septembra (TASR) – Branná výchova na školách prejde ešte tento školský rok zmenami. Predstavy o jej novej podobe dnes v parlamente zverejnila Slovenská národná strana (SNS). Tá chce tiež upriamiť svoju pozornosť na občianske branné aktivity.Podľa poslankyne Evy Smolíkovej (SNS) by sa mala pozornosť upriamiť na viaceré ciele. Deti by mali v rámci brannej výchovy získať praktické zručnosti z oblasti civilnej ochrany, základné zručnosti v poskytovaní prvej pomoci, nadobudnúť vedomosti a praktické odporúčania pri mimoriadnych situáciách, rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a získať praktické zručnosti pri orientácii v prírode spojené s prvkami topografie.priblížila Smolíková. Tá podľa jej slov chce upokojiť učiteľskú obec, rodičov a verejnosť. Branná výchova nebude ani po novom samostatný predmet, ale bude súčasťou iných predmetov. Deti sa s ňou budú stretávať v rámci celého ich vzdelávania – od materských až po stredné školy.uistila Smolíková. "doplnila.Podľa predstavy národniarov by sa mala na brannej výchove detí a mládeže zúčastňovať aj armáda. Smolíková má informácie z ministerstva obrany, že jej predstavitelia sú ochotní na školy prísť, ak budú pozvaní. "ozrejmila.Téme občianskych branných aktivít sa dnes na pôde Národnej rady SR venovali na konferencii, ktorú zorganizoval predseda výboru pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko spolu so Zväzom vojakov SR a Klubom generálov SR. Hrnko dnes na tlačovej konferencii v parlamente zdôraznil, že na túto tému treba upriamiť pozornosť, nakoľko občianske branné aktivity môžu byť odpoveďou na otázku, ako sa spoločne brániť pred výzvami doby, ako sú napríklad terorizmus alebo extrémizmus.Dôsledkom doterajšej ignorancie je podľa Hrnka vznik rôznych branných združení zameraných na výcvik bojovej taktiky v slovenských lesoch. "dodal Hrnko.Výsledkom konferencie by malo byť vytvorenie pracovnej skupiny pri branno-bezpečnostnom výbore, ktorá by preskúmala, ako zabezpečiť, aby občianske branné aktivity napĺňali svoj zmysel.