SNS: S Richardom Sulíkom sme nechceli a nechceme spolupracovať

Bratislava 10. júna (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) nechcela a ani nechce spolupracovať s predsedom strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richardom Sulíkom. SNS to uviedla vo svojom nedeľnom stanovisku. Podľa nej je komické, že Sulíka hovorí, že so SNS nechce spolupracovať, aj keď ešte nevyhral voľby.Za tragikomické tiež národniari považujú Sulíkovo vyhlásenie, že SNS kupuje hlasy voličov za štátne peniaze tým, že zníži DPH.konštatujú.Sulík v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike na margo návrhu SNS znížiť DPH na cestovný ruch podotkol, že to je na pohľad pekné opatrenie, ale rozumnejšie by bolo snažiť sa, mať čo najnižšiu sadzbu na úplne všetko.ovedal Sulík.