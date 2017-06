SNS sa chystá predstaviť novelu zákona o politických stranách na jeseň

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 24. júna (TASR) - Novela zákona o politických stranách, ktorá má upraviť fungovanie štruktúr aj zaviesť limit na počet členov, by mala SNS predstaviť na jeseň. TASR to potvrdil predseda poslaneckého klubu národniarov Tibor Bernaťák. Zákon by mal riešiť aj to, aby predstavitelia strany, ktorá bola raz zrušená, nemohli pod inou značkou kandidovať opäť.uviedol Bernaťák.Právna norma by sa mala zaoberať aj tým, aby predstavitelia strany, ktorá bola raz zrušená, nemohli pod inou značkou kandidovať opäť. V súčasnosti si záložný plán pre prípad zrušenia strany pripravili predstavitelia ĽSNS. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár navrhol zrušiť kotlebovcov. Ak by k tomu došlo, mohli by sa presunúť do inej strany, v ktorej už niektorí figurujú.Prísnejšie podmienky pre politické strany avizoval šéf SNS a NRSR Andrej Danko pred pár mesiacmi. Spomínal návrh, že by strany kandidujúce v parlamentných voľbách mali mať minimálne 500 členov. Politická strana podľa neho nemôže byť eseročka jedného človeka, ktorý si v nej môže robiť, čo chce.Danko je presvedčený, že nesystémové strany nevedia riadiť štát. Pravidelne pripomína, že OĽaNO-NOVA má štyroch členov, z toho dvaja sú rodinní príslušníci. Neraz zdôraznil, že pojmy ako stranícka disciplína nie sú žarty.