SNS stiahla experimentálne overovanie z novely školského zákona

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 11. júna (TASR) – Experimentálne overovanie v školách predkladatelia zo SNS vypustili z novely školského zákona. Využili pri tom pozmeňovací návrh, ktorý v pondelok schválil Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Táto časť tak nepôjde v parlamente do druhého čítania.Jedna z predkladateliek novely zákona Eva Smolíková (SNS) uviedla, že dávajú priestor pre školy a zriaďovateľov na diskusiu, z ktorých vyjdú závery. Zároveň doplnila, že sa o rokovaní o experimentálnom overovaní bude pokračovať na jeseň.povedal člen výboru Martin Poliačik (nezaradený).Proti tejto novele zákona boli napríklad aj iniciatívy To dá rozum, Kvalitné školstvo a Fórum proaktívnych škôl. V rámci novely sa mali zásadným spôsobom obmedziť možnosti škôl realizovať experimentálne overenie cieľov, prostriedkov, princípov, koncepcií práce so žiakmi s rôznymi vzdelávacími potrebami. Za závažný nedostatok novely zákona označili aj centralizáciu výberu odborných garantov experimentálneho overovania. Výber garantov by mal byť podľa novely iba v rukách ministerstva školstva. Odborným garantom pri experimentálnom overovaní mala byť len organizácia zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, verejná výskumná inštitúcia alebo vysoká škola.Výbor NRSR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport sa venoval aj novele zákona, ktorá sa týka kritérií prijímania žiakov na osemročné gymnáziá. Podľa novely počet žiakov prvého ročníka osemročných gymnázií nebude môcť prekročiť päť percent z celkového počtu študentov z daného populačného ročníka v príslušnom školskom roku. Výbor novelu zákona schválil.Ministerstvo školstva určuje každoročne násobok piatich percent žiakov z daného populačného ročníka každého kraja, podľa ktorého do 30. septembra určí pre každý kraj najvyšší počet žiakov prvého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom pre nasledujúci školský rok.uvádza sa v návrhu novely zákona z dielne poslancov SNS. Ministerstvo školstva schvaľuje rozpis počtu žiakov pre jednotlivé gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom pre nasledujúci školský rok, ktorý zverejní do 30. novembra na svojom webovom sídle. Podľa podpredsedníčky školského výboru Veroniky Remišovej (OĽaNO) sa najskôr určilo percento prijímaných žiakov a až teraz sa riešia objektívne kritériá na prijatie žiakov, s čím nesúhlasí.Počet žiakov prvého ročníka gymnázia s osemročným vzdelávacím programom sa určuje podľa predbežného záujmu zákonných zástupcov žiakov z daného populačného ročníka, udržateľnosti počtu žiakov v piatom ročníku až ôsmom ročníku tried, možnosti zabezpečenia výchovy a vzdelávania príslušníkom národnostných menšín v jazyku národnostnej menšiny, ale aj podľa výsledkov monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania vykonaných Štátnou školskou inšpekciou s dôrazom na nadpriemerné výsledky. Počet žiakov sa podľa národniarov určuje aj podľa výsledkov hodnotenia externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky s dôrazom na nadpriemerné výsledky, rozhodujú aj výsledky z celoslovenských a medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád, ale aj účasti žiakov osemročných gymnázií v medzinárodných projektoch. Rozhodujúcim faktorom je aj zameranie školy na rozvoj nadania žiakov, špecifických zručností alebo schopností žiakov.V prípade schválenia novely zákona by mala nadobudnúť účinnosť od 1. septembra tohto roku.