SNS:Treba nový koncept rodinnej politiky, nie podporu divných prejavov

Na snímke verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová reční na pochode Dúhový pride 2017. Bratislava, 19. augusta 2017. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 19. augusta (TASR) - Slovensko potrebuje namiesto "podpory niekedy zvláštnych prejavov sexuálnych menšín" novú koncepciu rodinnej a demografickej politiky. Tvrdí to koaličná SNS a žiada, aby sa materstvo, rodičovstvo a rodinná politika stali prioritou tejto vlády.Poslanci SNS chcú do Národnej rady SR predložiť návrh zákona o posudzovaní vplyvov na rodinu a manželstvo, ktorý bude zahŕňať vytvorenie takzvanej rodinnej doložky v legislatívnom procese. "A rovnako iniciatívne predložíme našim koaličným partnerom návrh na vytvorenie Rady vlády pre rodinu a demografický rast," uviedol predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák.Koaličná strana poukazuje, že spoločensky preferovaným ideálom musí zostať funkčné manželstvo a rodina.uviedol Bernaťák.SNS očakáva, že vznik Rady vlády pre rodinu a demografický rast môže byť "prvým krokom na ceste k reálne rodinnej a demografickej politike na Slovensku".dodal Bernaťák. Jej prijatie má byť zreteľným signálom, žeSNS uvádza, že rešpektuje ľudí zúčastňujúcich sa na Dúhovom Pride, ale "chce zdôrazniť, že takéto podujatia sú propagáciou hodnôt, ktoré by akékoľvek štátne inštitúcie nemali podporovať".