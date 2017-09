SNS: Ústavné právo na zbraň umožní čeliť bezpečnostným výzvam

Foto: Ilustračné foto: TASR/Polícia Foto: Ilustračné foto: TASR/Polícia

Bratislava 3. septembra (TASR) – Slovenská národná strana (SNS) začala uvažovať o zavedení ústavného práva na držbu zbraní z dôvodu prílišnej regulácie Európskej únie v odvetví zbraní a streliva. Národniari to dnes uviedli v tlačovej správe, ktorá reaguje na výroky ich predsedu Andreja Danka v relácii RTVS O 5 minút 12.Danko v diskusnej relácii pri príležitosti výročia prijatia Ústavy SR uviedol, že jednou z možných zmien tohto dokumentu, na ktoré vidí priestor, by mohlo byť aj zakotvenie práva na nosenie zbraní. Zohľadňuje to podľa neho záujmy poľovníkov. Práve toto je podľa šéfa národniarov jedno z práv, kde sa cítime slabo a nekomfortne vo vzťahu k EÚ.Čítajte aj A. Danko chce ústavou chrániť právo na nosenie zbraní vysvetlila riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová. Európske predpisy v tejto oblasti slúžia podľa nej na odzbrojovanie obyvateľstva, čím sa znižuje národná bezpečnosť jednotlivých štátov.Európska legislatíva zároveň podľa SNS vo veľkej miere obmedzuje aj poľovníkov a športových strelcov. Strana preto považuje za svoju povinnosť vytvoriť priestor, v ktorom dá možnosť občanom Slovenskej republiky sa brániť pred bezpečnostnými výzvami, ktoré prináša 21. storočie.cituje strana svojho predsedu Andreja Danka, ktorý dodal, že SNS nedovolí odzbrojiť národ v časoch bezpečnostného rizika.V RTVS dnes diskutoval aj Robert Fico (Smer-SD), ktorý priamo nechcel komentovať myšlienku Danka s tým, že o nej počuje prvý raz.nevylúčil Fico, že Smer-SD by takúto zmenu ústavy mohol podporiť.