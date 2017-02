SNS v koalícii zostáva, bude hľadať riešenia problémov v energetike

Na snímke zľava prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška, predseda SNS Andrej Danko a podpredsedníčka SNS Eva Smolíková. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. februára (TASR) – Slovenská národná strana (SNS) zostane v koalícii a bude hľadať riešenia problémov, ktoré sa vyskytli v oblasti energetiky. Po dnešnom rokovaní predsedníctva SNS to uviedol predseda strany a Národnej rady SR Andrej Danko. Ako dodal, predsedníctvo ho dnes splnomocnilo, aby o tejto téme hovoril so svojimi koaličnými partnermi Smerom-SD a Mostom-Híd na stredajšej (8.2.) koaličnej rade.uviedol Danko. Podľa neho súčasnú situáciou okolo cien energií nespôsobila SNS ani súčasná vláda, ale je to dedičstvo minulosti. Danko zdôraznil, že je potrebné vyriešiť vzťah štátu s Energetickým a průmyslovým holdingom (EPH) a s ďalšími finančnými skupinami, ktoré pôsobia v energetike. EPH je súkromný spoluvlastník SPP, Slovenských elektrární či Stredoslovenskej energetiky (SSE). Danko viackrát kritizoval pôsobenie zahraničných spoločností v energetike.uviedol Danko. Nominanti strany podľa jeho slov nemali dosah na cenotvorbu energií.vysvetlil predseda SNS. Nominanti v štátnych podnikoch sú podľa neho často iba štatisti.Danko minulý týždeň pripustil, že pre nárast cien energií je kríza v koalícii. Viackrát kritizoval vtedajšieho šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozefa Holjenčíka. Ten po kauze nárastu poplatkov za energie v piatok 3.2. odstúpil z funkcie.