SNS vyzýva Grešša, zvážiť kandidatúru na predsedu Nitrianskeho kraja

Na snímke predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 12. októbra (TASR) – Koaličná SNS vyzýva kandidáta na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK), herca Jána Grešša, aby zvážil pokračovanie v kandidatúre. Poukázala pritom na jeho protikandidáta – súčasného predsedu NSK Milana Belicu, ktorý je podľa SNS najsilnejším z kandidátov. Národniari totiž tvrdia, že v Nitre je obdobná situácia ako v Banskej Bystrici a hrozí, že post predsedu kraja môže získať kandidát z Kotlebovej Ľudovej strany Naše Slovensko.Predseda SNS Andrej Danko dnes na tlačovej konferencii uviedol, že čo sa týka Nitry, nechápe postup niektorých kandidátov na predsedu NSK." povedal. Danko zároveň prisľúbil, že mu ako súkromná osoba prispeje na prieskum v renomovanej agentúre, ktorú si môže vybrať. Tohtoročné voľby do VÚC môžu podľa šéfa SNS totiž rozhodnúť o tom, ako bude vyzerať parlament v roku 2020 a kto bude po tomto roku vládnuť.skonštatoval Danko.Aj SNS mala podľa jeho slov ambície mať kandidáta na predsedu NSK, ale dosiahli v koalícii dohodu. Smer-SD, SNS a Most-Híd tak vo voľbách spoločne podporujú Belicu. Jedného z možných kandidátov na predsedu NSK však zvažovala SNS, a to podpredsedníčku strany Evu Smolíkovú. Tá dnes uviedla, že svoju kandidatúru musela zvážiť a nakoniec u nej prevážil pocit zodpovednosti. "Preto by som chcela verejne vyzvať pána Grešša, aby aj u neho zapôsobil pocit zodpovednosti a veľmi poctivo zvážil svoju kandidatúru," povedala.Greššo, ktorého vo voľbách podporujú SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, Demokrati Slovenska, pre TASR uviedol, že Danko má vyzvať svojich koaličných partnerov, aby vyšetrili a potrestali všetky politické krádeže a klamstvá, ktoré sa akože nikdy nestali a neexistujú. "" povedal Greššo. Ako tvrdí, vie, ako sa má správať a zachovať, preto Dankove rady a výzvy nepotrebuje.O post predsedu NSK sa uchádza osem kandidátov. Okrem Belicu a Grešša zabojujú o kreslo predsedu kraja Iván Farkas (SMK-MKP), László Hajdu (Maďarská kresťanskodemokratická aliancia), Renáta Kolenčíková (nezávislý kandidát), Ján Marko (Nový parlament), Peter Oremus (nezávislý kandidát) a Milan Uhrík (Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko).