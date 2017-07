SNS za šéfov krajov chce Mikolaja, Škvareka, Tkáčovú, Sivákovú-Nemcovú

Predseda SNS Andrej Danko Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júla (TASR) – Slovenská národná strana (SNS) potvrdila nominácie na predsedov Prešovského, Košického, Trenčianskeho a Žilinského kraja pre novembrové voľby do vyšších územných celkov (VÚC). Ostatné štyri kraje sú otvorené. O nomináciách rozhodlo stranícke predsedníctvo. Informovala o tom dnes riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.Voľby budú 4. novembra. SNS do nich ide samostatne. V Prešovskom kraji SNS postaví primátora mesta Svit Miroslava Škvareka, v Košickom kandiduje Jarmila Tkáčová, Trenčiansky kraj chce viesť Silvia Siváková Nemcová a za predsedu Žilinského kraja SNS navrhuje exministra školstva Jána Mikolaja. Národniari pripomínajú, že Žilina je pre nich obzvlášť strategický kraj, keďže tu majú historicky silnú voličskú základňu.Predseda SNS Andrej Danko zamietol heroizáciu kandidátov najmä v Banskobystrickom kraji. Ostatní koaliční partneri by mali podľa jeho slov rešpektovať kandidátov a predstaviteľov SNS. „poznamenal Danko.Pripomenul, že voľby do VÚC majú svoje špecifiká. „uviedol Danko.