SNS: Zahaľovanie tváre je bezpečnostným problémom

Bratislava 7. októbra (TASR) – Zakrývanie tváre sa stalo podľa Slovenskej národnej strany (SNS) bezpečnostným problémom už aj na Slovensku. Považuje preto za potrebné presadiť aj do slovenskej legislatívy zavedenie primeranej regulácie v tejto oblasti. SNS to oznámila dnes prostredníctvom tlačovej správy.Zakrývanie tváre rozličnými maskami, biologickými a protiprachovými rúškami, kuklami, ale aj inými prostriedkami zahaľovania, spôsobuje podľa vládnej strany stále väčšie problémy pre bezpečnostné zložky, a to v súvislosti so zavádzaním nových, efektívnejších, elektronických a digitálnych technológií do procesov bezpečnostného monitorovania verejného prostredia. SNS upozornila na čoraz častejšie zneužívanie prostriedkov na zakrývanie tváre kriminálnymi živlami.vysvetlila riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.Z tohto dôvodu z pohľadu národniarov v posledných rokoch mnohé vyspelé európske krajiny, ako Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Španielsko, Taliansko, Švajčiarsko, Dánsko, Turecko zavádzajú legislatívne opatrenia regulujúce používanie prostriedkov znemožňujúcich identifikáciu osôb pohybujúcich sa vo verejnom priestore.zdôraznila Škopcová.SNS preto považuje za potrebné presadiť aj do slovenskej legislatívy zavedenie primeranej regulácie, ktoráVýnimkou môžu podľa národniarov byť len špecifické a opodstatnené zdravotné dôvody, či výkon práce na pracovisku u profesií, kde sú čiastočné alebo úplné prekrytia tváre ochrannými prostriedkami potrebné.