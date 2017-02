SNSĽP: V boji proti extrémizmu je najlepšia prevencia

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. februára (TASR) – Mladým ľuďom chýba sociálny dialóg, ktorý by im dokázal priamo odpovedať na otázky, ktoré sa ich dotýkajú. V súvislosti so šírením radikálnych a extrémistických myšlienok medzi nimi to skonštatovalo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP).Stredisko vyzvalo rodičov a učiteľov, aby poukazovali na extrémizmus ako nežiaduci spoločenský jav, ktorý je v demokratickej spoločnosti neprípustný.povedala výkonná riaditeľka strediska Katarína Szabová.Radikálne a extrémistické myšlienky sú stále veľmi aktuálne, pripomenula Szabová. "K ich prejavom dochádza prakticky kdekoľvek a s rozvojom masovokomunikačných prostriedkov je možné šíriť heslá, myšlienky a názorové koncepcie ultrapravicových hnutí oveľa ľahšie," uviedla. Stredisko je jednou z inštitúcií, ktoré o extrémizme vzdelávajú a poukazujú na jeho negatíva prostredníctvom svojich vzdelávacích aktivít.Kontrastom myšlienok extrémizmu môžu byť príbehy ľudí, ktorí na vlastnej koži prežili hrôzy holokaustu. Vzdelávanie a poukázanie na odstrašujúce príklady zaobchádzania s ľuďmi počas druhej svetovej vojny využívajú lektori strediska pri výučbe študentov prostredníctvom audiovizuálnej ukážky príbehu Magdalény Robinsonovej. V krátkom filme presne opisuje detské zážitky z koncentračného tábora v Auschwitzi, kde postupne prišla o celú rodinu len z dôvodu príslušnosti k náboženskému vierovyznaniu.