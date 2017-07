Sny o obchodoch v Iráne sa Čechom neplnia, vývoz blokujú banky

Ilustračná fotografia. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 13. júla (TASR) - Českí exportéri stále veria, že po páde sankcií proti Iránu prerazia na tamojšom obrovskom trhu. Lenže Iránci požadujú tovar aj s vývoznými úvermi, ktoré české banky nechcú poskytovať.Rok a pol po zrušení medzinárodných sankcií proti Iránu vývoz českého tovaru do tejto krajiny rýchlo rastie. Za prvých päť mesiacov tohto roka vzrástol medziročne o 80 % na 814 miliónov Kč (31,18 milióna eur), stále ale nenapĺňa pôvodné veľké očakávania, uviedol server E15.cz.povedal Otto Daněk z Asociácie exportérov. Bývalý český minister priemyslu a obchodu Jan Mládek, ktorý sa po zrušení sankcií vybral do Iránu aj s početnou podnikateľskou delegáciou, koncom minulého roka uviedol, že český vývoz by mohol ročne vzrásť až k hranici 15 miliárd Kč.České firmy majú o vývoz do Iránu záujem, banky však nie sú ochotné poskytovať exportné financovanie. Po týchto dodávateľských úveroch pritom iránski partneri volajú.vysvetlil Filip Tůma, riaditeľ zahraničnej kancelárie CzechTrade v Teheráne.Neochotu bánk poskytovať vývozné úvery potvrdzuje štátna exportná poisťovňa EGAP. Tá môže český vývoz do Iránu od minulého roka poisťovať. Zatiaľ ale poistila len septembrový vývoz doplnkov stravy spoločnosti Walmark.uviedla hovorkyňa poisťovne Hana Hikelová.Samotné české banky sa otázkam v súvislosti s financovaním exportu skôr vyhýbajú. UniCredit uvádza, že o vývozné úvery nemajú českí exportéri záujem. Naopak, ČSOB hovorí o veľkom záujme českých firiem o obchod s Iránom.Problémom je ale podľa ČSOB situácia v regióne. "Zlepšeniu podmienok na export nenahráva geopolitická situácia ani nejasný makropolitický vývoj v regióne. Napriek tomu sa nám podarilo po uvoľnení sankcií niekoľko obchodov do Iránu uskutočniť. Išlo iba o krátkodobé finančné produkty a zabezpečovacie nástroje," uviedol riaditeľ Exportného financovania ČSOB Jan Nývlt.