So zábavnou pyrotechnikou treba manipulovať opatrne, inak hrozia úrazy

Bratislava 30. decembra (TASR) - Zábavná pyrotechnika obsahuje výbušninu, preto by s ňou mali ľudia opatrne manipulovať. O ich prípravu a odpálenie sa cez rok starajú vyškolení odborníci, no počas Silvestra s ňou však manipuluje ktokoľvek. Upozorňuje na to polícia." povedal prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik. Hasiči majú každý rok pre neodborné zaobchádzanie s pyrotechnikou veľa výjazdov, dopĺňa Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru.Na Silvestra treba podľa Džobanika poučiť najmä deti. Tie by mali s pyrotechnikou manipulovať len v prítomnosti dospelého človeka. Pyrotechniku II. triedy, do ktorej patria petardy, minivýbušky, rímske sviece, fontány, gejzíry, rakety s náplňou farebných svetlíc a iné, smú podľa vyhlášky používať len dospelé osoby. "" vymenoval.Džobanik odporúča pyrotechniku kupovať len u certifikovaných predajcov. Podľa jeho slov je nebezpečné vyrábať si ju doma či kupovať ju od pouličných predavačov bez návodu na použitie. Ľudia by si nemali vkladať tieto výrobky do vreciek odevov, lepšie je ich uchovávať mimo svojho tela. "" vysvetlil.Potrebné je tiež zistiť, či je na pyrotechnike dosť dlhá zápalná šnúra, až potom ju možno zapáliť. Rakety pred odpálením ľudia podľa jeho slov nemajú zapichovať do zeme či snehu, nutné je ich vložiť do fľaše naplnenej pieskom. Odpaľovať by ich mali na voľnom priestranstve tak, aby neohrozovali druhých ľudí. Hovorca tiež upozorňuje na rakety, na ktorých zhorí zápalná šnúra, ale nevybuchnú. "," dodal. Takúto pyrotechniku treba podľa hasičov neskôr poliať dostatočným množstvom vody. Zapálenú pyrtechniku nemožno vyhadzovať z balkónov a terás. "" uviedla Farkasová.Hasiči i policajti vyzývajú ľudí k ohľaduplnosti. "" dodala Džobanik.