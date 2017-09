So zmenou poisťovne neotáľajte, zostáva už len niekoľko dní

Ilustračné foto Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. septembra (TASR) – Ľuďom ostávajú posledné dni na prípadnú zmenu zdravotnej poisťovne (ZP). Prepoistiť sa možno raz ročne, treba tak urobiť do konca septembra.Zmena bude platiť od januára budúceho roka. Slováci si môžu vybrať medzi troma zdravotnými poisťovňami – štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou alebo súkromnou Dôverou a Union ZP.povedala Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP).Ľudia by sa mali podľa nej pri výbere zdravotných poisťovní oveľa viac zaujímať o benefity, ktoré ponúkajú – od skracovania čakacích termínov na plánované vyšetrenia a operácie, doplatky nad rámec zákona, rozšírené preplácanie preventívnych prehliadok, telefonické konzultácie až po preplácanie inovatívnej liečby.Tieto informácie možno najjednoduchšie nájsť na webe poisťovní.uviedla Lévyová.Poistenci, ktorí plánujú zmenu zdravotnej poisťovne, by si mali u svojho ošetrujúceho lekára i špecialistu overiť, či má uzatvorenú zmluvu s príslušnou ZP. Práve to je rozhodujúca skutočnosť pre bezproblémové poskytovanie zdravotnej starostlivosti ošetrujúcim lekárom.Pri prepoistení musí poistenec správne podať vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku do novej zdravotnej poisťovne. Tú možno získať na každej pobočke poisťovne, ako aj na jej webovej stránke. Záujemca tiež môže využiť možnosť a zavolať na zákaznícke centrum, kde mu s vyplnením prihlášky pomôžu. Do novej poisťovne ju potom možno doručiť či už osobne, poštou alebo elektronicky.Poistenec, ktorý si podal prihlášku na zmenu zdravotnej starostlivosti a svoje rozhodnutie zmenil, je oprávnený vziať späť podanú prihlášku v lehote do konca septembra kalendárneho roka bez uvedenia dôvodu. Späťvzatie musí byť podané písomne.Ľudia v prípade zmeny až do konca roka používajú preukaz poistenca a európsky preukaz svojej terajšej zdravotnej poisťovne. Poistenci sú povinní oznámiť zmenu svojmu zamestnávateľovi. Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá zmení zdravotnú poisťovňu, je povinná písomne oznámiť novej zdravotnej poisťovni výšku preddavku na poistné do 8. januára 2018.