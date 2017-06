Sobotka chce vysvetliť Macronovi postoj ČR voči migrácii

Bohuslav Sobotka, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 22. júna (TASR) - Predseda vlády Českej republiky Bohuslav Sobotka chce využiť stretnutie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona s premiérmi krajín Vyšehradskej štvorky (V4), ku ktorému má dôjsť v piatok v rámci summitu EÚ, na vysvetlenie niektorých argumentov v oblasti migrácie a sociálneho dampingu.Český premiér to uviedol dnes pred novinármi po príchode na dvojdňový summit EÚ v Bruseli. Pripomenul, že hlavnou agendou dnešných rokovaní lídrov budú otázky vnútornej a vonkajšej bezpečnosti EÚ - s dôrazom na boj proti terorizmu - a posilnenej spolupráce členských krajín EÚ v oblasti obrany. Dodal, že pracovná večera lídrov je venovaná otázke brexitu, sankciám EÚ voči Rusku a tiež kritériám presunu dvoch európskych agentúr z Londýna.Sobotka spresnil, že ČR v oblasti vnútornej a vonkajšej bezpečnosti víta všetky opatrenia na posilnenie Európy pred nelegálnou migráciou a terorizmom. Priznal, že v rámci iniciatív posilnenej obrany je česká strana pripravená zúčastniť sa na týchto projektoch a podporuje aj Európsky fond pre obranu. Podľa jeho slov treba si počkať na ďalšie detaily a podmienky, ktoré z európskych debát na túto tému vyplynú, Praha však vysiela potrebný politický signál, že záujem na posilnení spolupráce má.Český premiér upozornil na veľkú pravdepodobnosť predĺženia ekonomických sankcií EÚ voči Rusku, lebo zatiaľ nie sú signály o tom, že by sa zlepšila situácia z hľadiska implementácie minských dohôd. Dnes večer budú o tejto téme hovoriť nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron ako členovia rokovaní v tzv. normandskom formáte.povedal Sobotka.Šéf českej vlády potvrdil, že sa ČR bude uchádzať o získanie sídla Európskej bankovej agentúry (EBA), ktorá teraz sídli v Londýne, a pripomenul, že dnes večer lídri EÚ budú spresňovať návrh na voľbu nového sídla EBA aj Európskej agentúry pre lieky (EMA), pričom jeho cieľom je, aby sa do tohto rozhodovania zapojili všetky členské krajiny EÚ.opísal situáciu premiér.Sobotka zároveň pripomenul, že chce využiť plánované stretnutie s Macronom na to, aby predostrel niektoré české argumenty v oblasti migrácie a sociálnych záležitostí. Spresnil, že nemožno vyčítať ČR nedostatok solidarity pri migračnej kríze a že Česi nespochybňujú fakt, že migráciu treba riešiť spoločnými silami, len nesúhlasia s návrhmi na povinné kvóty a prerozdeľovanie utečencov.Podľa jeho slov treba tiež hovoriť o konvergencii v Európe, lebo ak sa krajiny ako Francúzsko obávajú sociálneho dampingu v spojitosti s voľným pohybom osôb, je dôležité pripomenúť, že francúzske firmy a investori ťažia z nižších platov svojich zamestnancov v ČR, na Slovensku a v ďalších krajinách, kde našli lacnú a kvalifikovanú pracovnú silu.vysvetlil Sobotka.