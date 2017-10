Sobotka na summite EÚ: Pri rokovaniach o brexite treba pružnosť oboch

Na archívnej snímke premiér Českej republiky Bohuslav Sobotka (vľavo) a predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Brusel 19. októbra (TASR) - Medzi lídrami EÚ panuje presvedčenie, že do konca tohto roka je možné prejsť do druhej fázy rokovaní o tzv. brexite. Český premiér Bohuslav Sobotka to povedal vo štvrtok na úvod dvojdňového zasadnutia Európskej rady v Bruseli.Sobotka, pre ktorého je októbrový summit EÚ aj rozlúčkou vo funkcii premiéra so svojimi kolegami z členských krajín EÚ, pripomenul, že medzi hlavné témy summitu patrí migrácia s dôrazom na externý rozmer tohto problému, kde je snaha posilniť spoluprácu s regiónom severnej Afriky a podnikať ďalšie kroky na zmiernenie migračného tlaku na Európu.Dodal, že lídri EÚ budú diskutovať aj o potrebe dobudovať jednotný digitálny trh, posilňovaní obrany a bezpečnostnej spolupráci. Vo štvrtok, v prvý deň summitu sa očakáva aj vyjadrenie britskej premiérky Theresy Mayovej k brexitu, v piatok, už bez britskej delegácie, budú premiéri a prezidenti 27 členských krajín hovoriť o celkovom stave rokovaní o riadenom odchode Spojeného kráľovstva z Únie.opísal situáciu český premiér.Na otázku, ako EÚ vníma kritiku niektorých Britov, že smekeď trváme na svojich kritériách a nie na budúcich vzťahoch, Sobotka zdôraznil, že všetci v EÚ majú záujem na tom, aby vzájomné vzťahy boli do budúcnosti čo najlepšie nastavené. Dodal, že EÚ len bráni svoje záujmy tak, ako aj britská strana dbá na tie svoje. Ak však Briti v budúcnosti budú chcieť mať prístup na jednotný trh EÚ, bude to z ich strany znamenať finančné príspevky a financovanie niektorých aktivít na území Únie." skonštatoval Sobotka. Podľa jeho slov je hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier skúsený, Česko má dôveru v jeho tím a je dôležité, že krajiny EÚ postupujú spoločne.Sobotka v tejto súvislosti ocenil pokrok v oblasti ľudských práv občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve a dodal, že v tomto dobrom vývoji treba pokračovať aj v najbližších týždňoch. Zároveň upozornil, že v záujme ukončenia prvej fázy rokovaní sa treba spoliehať na pružnosť oboch strán.zhodnotil situáciu Sobotka.Upozornil, že vyjednávací tím EÚ chce postupovať tak, aby sa čo najefektívnejšie využil čas do decembrového summitu, čo je aj pozícia Prahy. Pripomenul, že veľa vzácneho času sa stratilo čakaním na výsledky britských volieb, ale teraz už nie je na čo čakať a rokovania musia intenzívne pokračovať, aby sme boli pripravení na nové vzťahy, až nastane okamih, keď Británia opustí EÚ.odkázal Sobotka.