Sobotka: Nie je dôvod organizovať v ČR referendum o vystúpení z EÚ

Bohuslav Sobotka, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 22. júna (TASR) - Český premiér Bohuslav Sobotka dnes v rámci summitu EÚ v Bruseli uviedol, že nevidí žiadne dôvody, pre ktoré by Česká republika mala organizovať referendum o svojom vystúpení z Európskej únie.Sobotka tak reagoval na dnešné vyhlásenie českého prezidenta Miloša Zemana, ktorý uviedol, že by podporil referendum o vystúpení Českej republiky z EÚ, hoci sám by v ňom hlasoval za zotrvanie v Únii.povedal Sobotka.Podľa jeho názoru je potrebné zlepšiť fungovanie EÚ tak, aby bola užitočnejšia pre svojich občanov a pre svoje členské štáty a aby garantovala ľuďom viac bezpečnosti a viac prosperity.