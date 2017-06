Sobotka pripúšťa vzájomnú podporu so SR pri presídľovaní agentúr EÚ

Predseda vlády SR Robert Fico (vľavo) a český expremiér Bohuslav Sobotka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Brusel 22. júna (TASR) - Slovensko a Česká republika by sa mohli navzájom podporiť v snahe získať sídla európskych agentúr z Londýna, lebo v tejto otázke si navzájom neprotirečíme, uviedol dnes český premiér Bohuslav Sobotka na summite EÚ v Bruseli.Premiéri a prezidenti členských krajín EÚ musia počas pracovnej večere na summite rozlúsknuť otázku, ako stanoviť kritériá a výberový proces na presídlenie Európskej agentúry pre lieky (EMA) a Európskej bankovej agentúry (EBA) z Londýna po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ.V tejto otázke sa doteraz nedokázali dohodnúť ani veľvyslanci členských krajín pri EÚ, ani diplomati na Rade EÚ pre všeobecné záležitosti v Luxemburgu.Sobotka upozornil, že po tom, ako sa stanovia kritériá a spresní sa rozhodovací proces, tak Česká republika zintenzívni diplomaciu v snahe získať čo najviac spojencov pre návrh presídliť EBA do Prahy.spresnil český premiér.Podľa jeho slov bude česká strana hovoriť najmä s partnermi zo skupiny Vyšehradská štvorka (V4) a potom aj s ďalšími krajinami v rámci Únie. Pre TASR potvrdil, že z tohto hľadiska sa ako perspektívna javí najmä spolupráca so Slovenskom.opísal situáciu Sobotka a dodal, že ide o tému, o ktorej budú obe naše krajiny určite ešte rokovať.