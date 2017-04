Sobotka: SR a ČR si nekonkurujú pri presídlení agentúr EÚ z Londýna

Na archívnej snímke predseda vlády Českej republiky Bohuslav Sobotka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Brusel 29. apríla (TASR) - Slovensko a Česká republika si nekonkurujú v snahe získať niektorú z agentúr Európskej únie so sídlom v Londýne. Uviedol český premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) pred začiatkom dnešného summitu 27 lídrov EÚ venovaného brexitu.Kritériá pre presun Európskej bankovej agentúry (EBA) a Európskej agentúry pre lieky (EMA) dnes spoločne predstavia predseda Európskej rady Donald Tusk a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.Sobotka potvrdil záujem Českej republiky získať z Londýna EBA. Pred novinármi uviedol, že sa bude zaujímať o postoj a stratégie ostatných krajín EÚ v tejto otázke, najskôr však preskúma aké sú snahy ostatných krajín z Vyšehradskej štvorky (V4). Stretnutie premiérov V4 predchádza samotnému summitu o brexite.skonštatoval Sobotka. Upozornil, že ak sa tento princíp nedodrží, Praha bude mať oveľa väčšiu konkurenciu pre zmenu sídla tejto agentúry, už aj preto, že viaceré krajiny už zverejnili svoje stratégie.Podľa jeho slov presídlenie EBA do Prahy by bolo dobrou správou pre kvalifikovaných českých zamestnancov, šanca pre tendre a nová možnosť pre cestový ruch.Na otázku TASR či vláda ČR podporí snahy slovenskej diplomacie o presídlenie EMA z Londýna do Bratislavy, Sobotka uviedol, že "s potešením zistil", že naše krajiny si v tejto otázke nebudú konkurovať, pretože majú rozdielne priority.uviedol Sobotka.Nové sídla pre EBA a EMA schvália premiéri a prezidenti členských krajín na júnovom summite EÚ.Český premiér však upozornil, že nebude jednoduché získať uvedené agentúry, lebo záujem iných členských krajín je silný a konkurencia obrovská.