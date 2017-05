Sobotka: Zeman by neodvolaním Babiša porušil ústavu

Bohuslav Sobotka, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 7. mája (TASR) - Český premiér Bohuslav Sobotka by bol rád, keby sa prezident Miloš Zeman vrátil do svojej nadstraníckej pozície. Zeman podľa Sobotku nadržiava Andrejovi Babišovi. Český premiér to vyhlásil dnes v relácii Partie televízie Prima.Sobotka ďalej povedal, že pokiaľ Zeman neodvolá Babiša, je pripravený obrátiť sa na právnikov. Očakáva však, že prezident neporuší ústavu a ministra financií odvolá. Prezident nemá podľa neho inú možnosť než Babiša odvolať, inak by porušil ústavu. Pri rozhodovaní o odvolaní zohrali podľa Sobotku úlohu nahrávky Babiša s novinárom.," konštatoval Sobotka, ktorého slová citoval spravodajský server Novinky.cz.Premiér podľa svojho vyjadrenia čaká na správu od prezidenta Zemana ohľadne návrhu na odvolanie Babiša.uviedol predseda vlády.Predseda vlády sa v relácii tiež vyjadril k nahrávkam ministra financií s novinárom MF Dnes. Nahrávky zohrali podľa neho dôležitú úlohu pri rozhodovaní o Babišovom odvolaní.Sobotka dúfa, že nahrávkami sa bude zaoberať tiež polícia, pretože ide o člena vlády a vicepremiéra.