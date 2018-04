Sobotňajšia protivládna demonštrácia v Maďarsku bude pokračovať

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 16. apríla (TASR) - Protivládna demonštrácia na Kossuthovom námestí v Budapešti, na ktorú minulú sobotu prišlo do 100.000 ľudí, bude podľa organizátorov pokračovať až dovtedy, kým vláda nezareaguje. Uviedol to v pondelok pre komerčnú televíziu ATV iniciátor protestného pochodu, študent masmediálnej komunikácie Örs Lányi.Najbližšie zhromaždenie bude túto sobotu, pričom svoju účasť avizovalo na Facebooku vyše 50.000 Maďarov. Rečníci, ktorí na demonštrácii vystúpili, v rozhovore pre ATV ocenili, že sa podarilo zhromaždiť sympatizantov celého spektra opozičných strán, od Demokratickej koalície (DK) až po extrémnych pravičiarov, a že protest sa zaobišiel bez incidentov.Aktivistka hnutia Zbohom dvojtretinová väčšina Katalin Lukácsiová, ktorá bola poslankyňou za terajšiu menšiu vládnu stranu Kresťanskodemokratická ľudovú strana (KDNP), poznamenala, že demonštráciu nezorganizovali politické strany. Dôkazom toho je podľa jej vyjadrenia skutočnosť, že protestný pochod sa konal týždeň po voľbách.Lukácsiová zdôraznila, že vládna propaganda síce hlása, že podujatie zorganizoval americký miliardár George Soros, to ale nemá nič spoločné so skutočnosťou.dodala.Lányi podotkol, že chcú premiérovi Viktorovi Orbánovi ukázať, že ak by chcel presadiť v parlamente nespravodlivé zákony, tak do ulíc vyjde opäť masa nespokojných ľudí.Cieľom protestov podľa jeho slov bude dosiahnuť v prvom rade očistenie verejnoprávnych médií, čo by pomohlo tomu, aby ľudia mali jasnejší obraz o dianí v krajine. Potom by bolo potrebné zmeniť volebný systém, ktorý v terajšej podobe schválil vládny blok Fidesz-KDNP a ktorý vyhovuje iba jemu, a napokon by mohli prísť predčasné voľby, uzavrel Lányi.