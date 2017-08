Sobotňajšie pochody v Bratislave obmedzia vodičov aj električky

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 18. augusta (TASR) - Vodiči v Bratislave musia v sobotu (19.8.) pre pochody "Dúhový Pride" a "Hrdí na rodinu" počítať s dopravnými obmedzeniami, tie sa miestami dotknú aj verejnej hromadnej dopravy. Upozorňuje na to štátna polícia, ktorá bude na podujatia dohliadať. Zapoja sa aj mestskí policajti.Električky nebudú jazdiť v čase od 10.00 h do skončenia pochodu v úseku Vajanského a Rázusovho nábrežia. Centrum Starého Mesta Bratislavy úplne uzavrú pre autá v čase od 12.30 h do 16.00 h.informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.Dopravní policajti zabezpečia odklon zo Špitálskej ulice cez Dunajskú ulicu, z Karadžičovej ulice zo smeru od Mlynských Nív na Landererovu ulicu a v smere od Nábrežia armádneho generála Ludvíka Svobodu na Staromestskú ulicu.vysvetlila Mihalíková. Obyvatelia v centre mesta by mali podľa hovorkyne bratislavskej mestskej polície Tatiany Kurucovej preparkovať v predstihu svoje autá, aby sa vyhli čakaniu, kým bude premávka v tejto časti mesta obnovená.Verejnosť má podľa Mihalíkovej počas bezpečnostných opatrení rešpektovať pokyny a výzvy polície.upozornila Mihalíková.