Sochy z mariánskeho stĺpa z Trnavy objavili po 250 rokoch v Galante

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Trnava/Galanta 11. januára (TASR) – Sochy z barokového mariánskeho stĺpa, ktorý stál pred Katedrálou sv. Jána Krstiteľa v Trnave v časoch Trnavskej univerzity, identifikovali reštaurátori po 250 rokoch v Galante. Postavy svätcov sú umiestnené na priečelí kostola sv. Štefana a ukončenie stĺpa, socha Panny Márie stojí v miestnej časti Nebojsa pod prístreškom. Objavili ich Peter Šimon a Ivan Pilný počas práce na publikácii o mariánskych a trojičných stĺpoch v Trnavskom kraji.uviedol Peter Šimon pre TASR. Krátko po demontovaní diela sa stratila aj stopa sochárskej výzdoby, pozostávajúcej hlavne z takmer dvojmetrových mramorových sôch svätcov sv. Juraja, Štefana, Vojtecha, Ignáca a zhruba 2,2 metra vysokej Panny Márie na obrátenom polmesiaci.povedal Šimon. Mohlo to byť nestabilné podložie 12 metrov vysokého súsošia na brehu riečky Trnávka, ktorá v tom čase námestím pred katedrálou pretekala. Podľa nových poznatkov to mohlo súvisieť aj s presťahovaním Trnavskej univerzity do Budapešti a zrušením rehole jezuitov," informoval Šimon.uviedol Šimon. Priviedlo ich to k soche v Nebojsi.dodal Šimon.Tento predpoklad napokon podporili aj nálezy ďalších piatich sôch - troch svätcov a dvoch anjelov, ktoré boli použité pri výzdobe farského kostola v Galante. Jeho základný kameň položil v roku 1797 František Galgóczy, vtedajší trnavský kanonik a rodák z Galanty.informoval Šimon. Dôkazom, že ide o sekundárne použitie starších sôch, je jednak ich tvaroslovie, slohovo nezodpovedajúce obdobiu vzniku kostola a tiež mechanické poškodenia, ku ktorým by vzhľadom na výšku ich umiestnenia zrejme nedošlo po osadení na fasádu.doplnil Šimon.