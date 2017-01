Sociálna poisťovňa chce zvýšiť kvalitu svojich služieb

Na snímke generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ľubomír Vážny. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 25. januára (TASR) - Zvyšovanie kvality služieb i optimalizácia nákladov. Toto sú ciele, ktoré si stanovila Sociálna poisťovňa (SP) pod vedením Ľubomíra Vážneho (Smer-SD) vo svojom návrhu zámerov na roky 2017 až 2022. Plány SP dnes schválila vláda.Ako uviedla poisťovňa, stratégia prináša základnú predstavu ďalšieho rozvoja a skvalitnenia poskytovaných služieb fyzickým osobám, zamestnávateľom, ako aj štátnej a verejnej správe.uvádza sa v materiáli.Jedným z cieľov SP je zapojiť sa do hodnotenia verejných výdavkov. "," načrtla SP.Poisťovňa plánuje napríklad zlepšiť informovanie klientov, dobudovať sieť klientskych centier, rozvíjať elektronickú komunikáciu. Prispôsobiť by sa mali pracovné postupy a informačné systémy potrebám elektronickej komunikácie s ostatnými orgánmi verejnej moci, zamestnávateľmi, ako aj fyzickými osobami.Taktiež by sa mala vybudovať aj spoločná databáza údajov s možnosťou jej využitia všetkými útvarmi poisťovne. Vďaka rozšíreniu elektronizácie a automatizácie procesov má vzniknúť elektronický dávkový spis. Vzniknúť by malo aj jednotné úložisko údajov, ktoré by mohli využívať poistenci, ako aj jednotlivé útvary poisťovne.Okrem týchto aktivít sa chce SP zamerať aj na zvýšenie plnenia odvodových povinností. V tejto oblasti majú byť prijaté opatrenia na zlepšenie výkonu kontrol, pri ktorých chce poisťovňa spolupracovať aj s inými inštitúciami. Tiež sa chce viac zamerať na poskytovanie informácií o odvodových povinnostiach za účelom eliminovania chýb.