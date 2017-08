Sociálna poisťovňa v 1. polroku evidovala vyše 437.000 PN

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. augusta (TASR) - Sociálna poisťovňa v prvom polroku evidovala viac ako 437.000 novohlásených dočasných pracovných neschopností (PN). Je to o 41.000 vyšší počet ako v rovnakom období minulého roka.Denne bolo práceneschopných v priemere 102.189 poistencov, čo predstavuje nárast oproti prvému polroku 2016, kedy denne vymeškalo z práce priemerne 95.342 práceneschopných.To, čo sa v tomto polroku oproti tomu z roka 2016 znížilo, je doba trvania jedného prípadu PN. Jedna dočasná pracovná neschopnosť v prvom polroku 2017 trvala priemerne 42,31 dňa, vlani v rovnakom období to bolo o deň viac - 43,82 dňa. Priemerné percento dočasnej pracovnej neschopnosti v sledovanom období predstavovalo 3,5 %, vlani to v tomto období bolo 3,402 %.TASR informovala Sociálna poisťovňa.