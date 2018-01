Sociálna poisťovňa vyplatila v decembri 1.390.405 dôchodkov

Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. januára (TASR) - V posledný mesiac minulého roku Sociálna poisťovňa vyplatila spolu 1.390.405 dôchodkov. Najpočetnejšiu skupinu z nich predstavovali starobné dôchodky, a to 1.064.393. Ich priemerná výška dosiahla 428,31 eura.Ďalšími boli invalidné dôchodky, ktorých bolo 235.706, pričom priemerná výška invalidného dôchodku s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 % predstavovala 200,05 eura a pri invalidných dôchodkoch nad 70 % to bolo 359,88 eura. Predčasných starobných dôchodkov vyplatila poisťovňa celkom 16.467 v priemernej výške 405,26 eura.Vyplácané vdovské dôchodky k poslednému decembrovému dňu minulého roka predstavovali priemernú výšku 250,06 eura a dovedna ich bolo 294.914. Vdoveckých dôchodkov vyplatila poisťovňa 47.147 a ich priemerná výška dosiahla 195,40 eura. Vyplatených sirotských dôchodkov bolo 20.481 a ich priemerná výška bola 131,07 eura.