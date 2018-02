Sociálne podnikanie na Slovensku dostane zákonnú podobu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Branislav Caban Foto: TASR Branislav Caban

Bratislava 6. februára (TASR) - Sociálne podnikanie na Slovensku dostane novú zákonnú podobu. Sociálne podniky majú dať prácu znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie či zdravotne postihnutým ľuďom. Vyplýva to z návrhu zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch z dielne ministerstva práce, ktorý parlament posunul do druhého čítania.Cieľom návrhu je legislatívne upraviť sektor sociálnej ekonomiky a vytvoriť vhodné podmienky na to, aby sa sociálna ekonomika rozvíjala a bola prínosom nielen pre zvyšovanie zamestnanosti. Systém jej podpory má byť podľa rezortu práce spoločensky prijateľný a plne dodržiavať pravidlá štátnej pomoci.zdôraznilo v návrhu ministerstvo. Systém podpory je naviazaný na súbor prísnych podmienok, ktorých cieľom je zamedziť ich zneužívaniu, návrh zároveň ustanovuje kontrolné mechanizmy ich dodržiavania.Vzniknúť majú tri typy sociálnych podnikov, pričom jednou z podmienok má byť, že takýto podnik bude musieť viac ako polovicu svojho zisku investovať do napĺňania vopred definovaného cieľa. Význam integračného podniku spočíva v zamestnávaní znevýhodnených alebo zraniteľných osôb. Sociálny podnik bývania bude zase slúžiť na výstavbu alebo prestavbu bytov, prípadne nájom bytov osobám s mesačným príjmom do štvornásobku sumy životného minima. Zákon má umožniť aj vznik iných registrovaných sociálnych podnikov, ktorých cieľom je dosahovať pozitívny sociálny vplyv poskytovaním iných spoločensky prospešných služieb.Sociálne podniky sa budú môcť uchádzať o priamu aj nepriamu formu pomoci od štátu. Získať budú môcť napríklad investičnú pomoc, kompenzačnú pomoc, ale aj pomoc na podporu dopytu. Nepriama dotácia bude vo forme daňových úľav, napríklad má byť nižšia DPH pri tovaroch a službách, ktoré budú sociálne podniky predávať, nebudú musieť platiť daň zo zisku z tej časti, ktorú následne investujú do plnenia sociálneho cieľa. Existovať má aj odpustenie niektorých miestnych daní, napríklad za psa alebo nehnuteľnosť.Návrh zákona bude mať podľa rezortu práce pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, naopak negatívny vplyv má byť na rozpočet verejnej správy.