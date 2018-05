Sociálne podniky pracovnej integrácie sa pozmenili

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 14. mája (TASR) - Sociálne podniky pracovnej integrácie sa od 1. mája tohto roka premenovali. Po novom sú označované ako zamestnávateľ prechodného zamestnania. Zákon im nariaďuje viaceré povinnosti. Upozorňuje na to na svojej webovej stránke Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR.Od 1. mája vstúpil do platnosti zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, zároveň nastali aj zmeny v zákone o službách zamestnanosti. Okrem zmeny názvu sociálneho podniku pracovnej integrácie legislatíva prináša aj ďalšie úpravy.informuje ÚPSVR SR. Následne však od 1. januára 2021 zaniká postavenie zamestnávateľa prechodného zamestnania.Do tohto termínu si však všetky takéto podniky musia plniť viaceré povinnosti. Ústrediu práce budú musieť predkladať doklady o splnení podmienok na udelenie postavenia zamestnávateľa prechodného zamestnania. Taktiež budú musieť zabezpečovať ochranu osobných údajov zamestnancov, vytvoriť podmienky na výkon kontroly svojej činnosti a poskytovať informácie a doklady požadované orgánom kontroly. Okrem toho budú musieť predkladať ústrediu správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok v termíne do 31. marca nasledujúceho roka.Register týchto podnikov bude viesť ústredie práce. Zamestnávateľ zapísaný v tomto registri je povinný najmenej 30 % z finančných prostriedkov získaných z činnosti každoročne použiť na vytváranie nových pracovných miest alebo na zlepšovanie pracovných podmienok.